Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı
Kars'ta öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kars-Iğdır Karayolunda kar küreme çalışması yaptı.
Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.