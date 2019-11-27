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Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Kars'ta öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kars-Iğdır Karayolunda kar küreme çalışması yaptı.

Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.

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