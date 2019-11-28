YEREL

Bafra’da çay ocağında silahlı kavga: 1 yaralı

SAMSUN’un Bafra ilçesinde çay ocağında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında Adem A. ile Harun D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Harun D. silahla Adem A’ya ateş etti. Harun D. olay yerinden kaçarken oğlu M.D.(16) de pompalı tüfekle yaralı Adem A’ya ateş etmek istedi. Bölgede devriye gezen bekçiler olaya müdahale ederek M.D’nin elindeki pompalı tüfeği aldı.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi geldi. Yaralı Adem A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Harun D. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerince Fatih Mahallesi'nde olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen Harun D. getirildiği Asayiş Büro Amirliğinde fenalaşarak 112 acil servis ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mersin'de kaza değil katliam: TIR emniyet şeridine daldı 3 ölü 1 yaralı
Diagne Galatasaray'a geri dönmek istiyor
Sincar'daki en üst düzey kadın terörist Beraat Afşin MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! 80 milyon lira
Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri
Binlerce öğrenciye müjde! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sevgili Geçmiş 6. bölüm 2. fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. bölüm 2. fragmanı
Zara indirimleri ne zaman 28 Kasım kaç gün sürecek?
Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm 2. fragmanı
CHP tartışması CNN Türk'ü karıştırdı
Bakan Albayrak'tan KYK borcu olanlara müjde! Borçlarla ilgili çalışma yapıyoruz
Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı
MasterChef Türkiye'den elenen Suna paylaştı Demet Akalın Kıvanç'ı bombaladı