GÜNCEL

Şehidin evinde yas

ŞANLIURFA ili Akçakale'de PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan'ın ağabeyinin evine ve sokağa Tük Bayrakları asıldı.

Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin’in 1. Gündoğan Mahallesi 1. Levent Sokak’ta oturan ağabeyi Rafi Zeybek’i ziyaret ederek taziyelerini sundu.

Kaymakam Kaya, “Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3 yaralı 2 şehidimiz var. Şehidimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bütün ailesi, sevenlerine şefaat eder. Milletçe üzgünüz. Tek tesellimiz şehitlik gibi yüce bir makama erişmesi. Hepimizin başı sağ olsun. Yarın muhtemelen Cuma Namazından sonra defnedilecek. Ailesi Edirne’de, annesi, babası İstanbul’da, kardeşleri burada. Kaymakamlığımız, belediyemiz, müftülüğümüz gereken tedbiri aldı. Yarın öğlene kadar Kur’an okunacak. Üzerimize düşen vazifeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin yarın Cuma Namazı’ndan sonra kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği’ne defnedilecek. Şehidin anne ve babası İstanbul’dan, eşi Gülçin’in ise Edirne’den yola çıkarak Balıkesir’e geleceği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak: Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı
Emlak Vergisi'nin ikinci taksiti son ödeme tarihi ne zaman?
Bakan Turhan önemli gelişmeyi açıkladı! Ve Kanal İstanbul hayata geçiyor
Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! Trabzon'la Beşiktaş ülke puanı için saldırın
Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte en çok istediği iki isim
Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir'de alevilere yağılan çirkin davranışa sert tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
MİT'in operasyonuyla PKK'nın üst düzey mensubu öldürüldü
Zeynep Ülkü Babacan kimdir kaç yaşında Ali Babacan'ın eşi mesleği
İran Konsolosluğu binasını ateşe verdiler
Van’da 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir ne iş yapıyor?
Sınır karakoluna hain saldırı: 2 şehit
2020 yılında AGİ kaç para olacak maaşa dahil mi?