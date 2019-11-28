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Zlatan Ibrahimovic’in heykeli ateşe verildi!

İsveç ekiplerinden Hammarby'nin hisselerinin %50'sini satın alan Zlatan Ibrahimovic'e Malmö taraftarlarından tepki çoğalıyor. Taraftarlar tepkilerini Zlatan'ın heykelini yakarak gösterdiler.

Zlatan Ibrahimovic’in İsveç’te yaptığı futbol yatırımı, yıldız golcünün eski takımı Malmö’nün taraftarlarını kızdırdı. Malmö taraftarlarının öfkesi sınırları aştı ve 38 yaşındaki futbolcunun heykeli ateşe verildi.

Hammarby’nin hisselerinin %50’sini satın alan. ve bu hamlesiyle Malmö taraftarları tarafından hain ilan edilen Zlatan’ın heykeline çeşitli sabotajlar yapıldı. Son olarak tepkiler iyice çığrından çıktı ve yıldız ismin heykeli ateşe verildi.

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