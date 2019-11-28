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Üst geçidi kullanmayan yaşlı adama kamyonet çarptı

ŞANLIURFA’nın Haliliye ilçesinde karşıdan karşıya geçmek için üst geçidi kullanmayan yaşlı adama kamyonet çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 KK 399 plakalı kamyonet, üstgeçidi kullanmayarak altından geçmeye çalışan çalışan simi öğrenilemeyen yaşlı adama çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam yaralandı. Yaralı, kamyonet sürücüsü ve çevredekiler tarafından yolun kenarına taşındı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye taşıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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