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Erdoğan'dan İzmir'deki 'alevi' provokasyonuna sert tepki hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 6. Din Şurası toplantısında açıklama yaptı. Erdoğan İzmir Gaziemir'de bir alevi ailenin evinin duvarına 'defol alevi' şeklinde işaretlenmesi provokasyonuna sert tepki göstererek, 'hesabı sorulacaktır' dedi.

Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Bu tarz projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumu eklenmesine rıza göstermeyiz. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız.

İnsanlarımızın arasına nifak tohumu ekmelerine fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz girişimlere karşı uyanık olmalıyız.

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