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Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile basın toplantısı düzenledi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kürtlerin esas düşmanı YPG/PKK'dır. Sadece PKK değil Irak sınırları içinde de DAEŞ ile mücadele önemlidir" dedi.

"Bağdat ve Erbil arasında devam eden görüşmelerin olumlu bir şekilde seyretmesinden memnun olduğumuzu vurgulamak isterim. Her iki tarafı da ilgilendiren güvenlik meselelerini de ele aldık"

"PKK'nın ülkemize Irak'a ve bölgesel yönetime Türkiye'deki Kürtler olduğu gibi Suriye'de ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize de verdiği zararı değerlendirdik"

"Son zamanlarda bazı ürünlerimize yönelik yasaklar getirildi. Bunları doğru bulmuyoruz. Başka ülkelerin baskısıyla bu tür yasakların ilişkilerimize yakışmadığını vurgulamak isterim"

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