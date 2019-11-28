Beştepe'ye giden CHP'li iddiası Mecliste tansiyonu yükseltti

Bir haftadır, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir CHP’li ile görüştüğü ve kendisine genel başkanlık teklif ettiği yalanıyla ilgili bir köşe yazarı üzerinden yapılmaya çalışılan ama tersine dönen kumpasa, algı operasyonuna şahit oluyoruz.

İddianın sahibi Rahmi Turan böyle bir yalanın parçası olduğu için bugün köşesinden özür yazısı yayınladı, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve okurlarından özür diledi.

İddianın sahibi Rahmi Turan özür diledi ancak yalanın üretildiği yer olan CHP ve genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu iftirayı ve kumpası sürdürmeye ne yazık ki devam ediyor.

Bu yaşanan Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biridir. Siyaset bu lekeyi temizlemelidir, bu lekeyi temizleyecek olan da CHP’li yöneticiler ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Sayın Cumhurbaşkanımız iddialar üzerine "Ben Cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun" dedi. Çok net bir ifade ile durumu yalanladı hatta Cumhurbaşkanlığını ortaya koydu.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı ne dedi?

İfadeyi kendi ağzından okuyorum, “Seninle her yerde, her ortamda tartışmaya hazırım”.

Bu meydan okumanın cevabı bu mu olmalı. Bu cevap bile durumu ortaya koymaya yetiyor.

Ben de Genel Başkanlığımın ortaya koyuyorum, eğer bunu ispat edemezsem CHP Genel Başkanlığından istifa ederim diyemiyor.

CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir yalan ve iftiraya dayalı kumpas ile bir haftadır gündemi meşgul ettikleri için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, aziz Milletimizden ve kendilerine oy veren CHP seçmeninden özür dilemelidir. Kendilerini özür dilemeye davet ediyoruz.