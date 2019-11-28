Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası

Ünlü oyuncu Özge Özprinçci’nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva’nın “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zurafo Ergasheva’yı “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanığın “kötü muamele” suçundan ise beraatine karar verildi.