MAGAZİN

Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis cezası

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Özbekistan uyruklu bakıcı, “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. “Kötü muamele” suçundan ise beraat etti.

Ünlü oyuncu Özge Özprinçci’nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva’nın “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zurafo Ergasheva’yı “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanığın “kötü muamele” suçundan ise beraatine karar verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mesut Özil'in yeni hocası Nuno Espirito Santo oluyor
Apple 2020'de en büyük ekrana sahip iPhone modelini üretecek
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Yatırım Ajansı kurmak istiyoruz
Beyoğlu'nda internet kafe tarandı! Çok sayıda yaralı var
Mensah'tan Fenerbahçe iddiasına yanıt
Macron'dan yeni bir skandal Türkiye açıklaması Barış Pınarı'nı hala hazmedememiş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beyoğlu'nda internet kafe tarandı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan'dan İzmir'deki 'alevi' provokasyonuna sert tepki hesabı sorulacak
Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir yaşı kaç çorapları sosyal medyanın dilinde
Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile basın toplantısı düzenledi
Arnavutluk’ta ölü sayısı 41’e ulaştı
AGİ ödemesi maaşın içinde midir maaşın içinde verenler ceza alır mı?
Polisin ikna ettiği 2 PKK'lı, ailelerine teslim edildi
İBB bursları ilk ödeme ne zaman hangi ayda ödenecek?