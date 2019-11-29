İstanbul Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç

İstanbul Başakşehir'de bulunan Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nde geçen çarşamba saat 13.00 sıralarında iddialara göre, Gebze'den İstanbul'a gelen Ramazan I. aynı firmada çalıştıkları Turgut E. ile birlikte sanayi sitesinin içinde bulunan banka şubesinden çalıştıkları firmaya ait olan 250 bin lirayı çekmeye gitti.

Para dolu çanta ile bankadan dışarıya çıkan ikiliden Ramazan I., arkadaşının elinden para dolu çantayı alarak banka önünde bekleyen suç ortağı Ahmet Y. ile birlikte koşmaya başladı. Sanayi sitesinin içinden kaçmaya çalışan şüpheliler, siteden çıkmak için bir duvarın üzerinden atladı. Şüphelilerden Ahmet Y. atladığı sırada ayağını incitti.