YEREL

İstanbul Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç

BAŞAKŞEHİR'de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak banka önünde bekleyen suç ortağıyla buluşarak, kaçtı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nde geçen çarşamba saat 13.00 sıralarında iddialara göre, Gebze'den İstanbul'a gelen Ramazan I. aynı firmada çalıştıkları Turgut E. ile birlikte sanayi sitesinin içinde bulunan banka şubesinden çalıştıkları firmaya ait olan 250 bin lirayı çekmeye gitti.

Para dolu çanta ile bankadan dışarıya çıkan ikiliden Ramazan I., arkadaşının elinden para dolu çantayı alarak banka önünde bekleyen suç ortağı Ahmet Y. ile birlikte koşmaya başladı. Sanayi sitesinin içinden kaçmaya çalışan şüpheliler, siteden çıkmak için bir duvarın üzerinden atladı. Şüphelilerden Ahmet Y. atladığı sırada ayağını incitti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Zlatan İbrahimovic saldırganlar için harekete geçti
İnternetten 'Efsane Cuma' alışverişlerinde 'taklit ürün' uyarısı
CNN Türk'ün termik santrallere filtre haberi büyük tepki çekti!
İzmir'de 'Defol Alevi' saldırısına maruz kalan aile ilk kez konuştu
Diş ağrısını ve kuru öksürüğü anında kesiyor! Sinir otunu böyle kullanın
Ceren Damar davasında istenen ceza belli oldu! Ağırlaştırılmış müebbet
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı
CNN Türk'teki filtre haberine sosyal medyadan tepki yağdı
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Firari FETÖ’cü ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Yağmur Tanrısevsin hakkında bomba iddia hafızasını sildirecek!
Hande Fırat canlı yayını apar topar kesti konukları da panik oldu
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?