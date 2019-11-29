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Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı

İSTANBUL'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına başladı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme noktasına geldi. Şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Vatandaşların şemsiyeleri fırtınadan dolayı ters dönerken bazı vatandaşlar da kafalarına poşet takarak korunmaya çalıştı. Yağmur ve fırtına kent genelinde etkili olamaya devam ediyor.

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