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Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu

ADANA'da bir apartman sakininin kapıcıyı tabancayla vurması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki bir dairede oturan Caner Şahin (27), kapıcı Rıdvan Uçar (31) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada taraflar site sakinlerinin araya girmesiyle ayrıldı.

Bir süre sonra Caner Şahin elinde tabancayla olay yerine dönüp önüne vatandaşların geçmesine rağmen yere düşen Uçar'a ateş etti. Uçar, silahtan çıkan üç kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.
Ağır yaralanan Uçar, çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay yerine giderek zanlı Caner Şahin'i gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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