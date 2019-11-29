Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanıp yayını kesti dedikodu çıkardılar

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı. Yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan Fırat, rejiye 'Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz' dedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Hande Fırat'tan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat twitter hesabından bir açıklama yaparak durumu hakkında bilgi verdi. Tansiyon sorunu yaşadığını belirten Hande Fırat, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Öncelikle iyiyim. Arayan, soran, merak eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım. Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum — Hande Fırat (@handefrt) November 29, 2019

Talimat geldi yayını kesti söylentisi

Sosyal medyada Hande Fırat'ın canlı yayını rahatsızlığı sebebiyle kesmesi dedikodu malzemesi yapıldı. 'Talimat aldı yayını kesti' diyenlere yanıtı programın katılımcılarından Ömer Lütfü Avşar, Twitter hesabından şöyle verdi:



-"CNN TÜRK yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..."

CNN TÜRK'ten rahatsızlık açıklaması

CNN TÜRK resmi Twitter hesabından da Hande Fırat için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat @handefrt CNN TÜRK'te Gece Görüşü programını sunarken canlı yayında rahatsızlandı. Fırat'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz https://t.co/iYl02Ueqrp pic.twitter.com/4LYQH7PDx1 — CNN TÜRK (@cnnturk) November 28, 2019



Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak Hande Fırat'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.