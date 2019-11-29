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TRT World töreninde dikkat çeken sohbet

Emine Erdoğan, TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi Hasköy İplik Fabrikasında düzenlenen ödül törenine katıldı. Ödül töreni öncesi Yusuf İslam, Haluk Levent ve Emine Erdoğan arasındaki sohbet dikkat çekti.

Emine Erdoğan, TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi Hasköy İplik Fabrikasında düzenlenen ödül törenine katıldı.

Ödül töreninin hemen öncesinde verilen yemekte bir görevli Haluk Levent’in yanına gelerek Yusuf İslam’ın kendisi ile tanışmak istediğini belirtti.

Haluk Levent de 'tabii ki' deyip Yusuf İslam’ın oturduğu yere doğru gidip onunla tanıştı ve sohbet etmeye başladı.

Haluk Levent Yusuf İslam’a “sizin lisa lisa şarkınızı çok dinlerdim” dedi. Emine Erdoğan da “evet ben de çok dinlerdim” dedi.

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