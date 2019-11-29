Türkiye ve Libya imzaladı Akdeniz'de denklemi değiştiren hamle
TÜRKİYE ile Libya, Doğu Akdeniz'e dair kritik bir adım attı. Deniz yetki alanlarının sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalandı. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin oyununu bozan hamle konuşuluyor.
Akdeniz'de dengeleri değiştirebilecek imzayı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, CNN Türk'te değerlendirdi.
Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını hiçe saydı. Avrupa Birliği ve Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkeleri arkasına aldı. Uluslararası şirketlere arama izni verdi. Türkiye tepkisini her platformda gösterdi, ardından Doğu Akdeniz'deki tek taraflı paylaşma oyununa karşı atak geldi.