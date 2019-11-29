Balıkesir şehidini göz yaşlarıyla uğurladı
ŞANLIURFA’nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'i memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.
Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin’in cenazesi ilk kardeşinin yaşadığı Gündoğan Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada okunan duanın ardından Şehit Davut Armağan Keskin, cenaze namazının kılınacağı Zağnos Paşa Camii’ne getirildi.
İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın cenaze namazına katılanlardan helallik istemesinin ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin babası Gündami Zeybek, kardeşleri Rafi ve Ömer Zeybek aynı safta cenaze namazı kıldı. Cenaze namazından önce şehidin eşi Gülçin Keskin, eşinin tabutuna sarılarak göz yaşı döktü.