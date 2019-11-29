Adalet Bakanı Gül: “İzmir’de o eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır”

Erzurum'a bölgedeki adalet hizmetlerini değerlendirmek adına Bölge Değerlendirme Toplantısı için gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Adliyesi ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi bir ailenin evinin duvarına “Defol Alevi” yazısı yazılmasını değerlendiren Gül, yaşanan hadiseyi şiddetle kınadığını ifade ederek, “Önceki gün İzmir Gaziemir’deki yaşanan hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği eylemdir ve bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz.

26 Kasım tarihi itibariyle de derhal İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir. Emniyet güçlerimiz de bu tespiti yaptığında elbette hukuk gereken cezayı verecektir.