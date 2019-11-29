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Gece lambası içinde uyuşturucu çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisine gizlenmiş hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alınan Şaban S. isimli şahsın kullandığı 07 LIF 36 plakalı araç, Çayyazı Mahallesi'nde yapılan fiziki takip neticesinde yakalandı.

Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın iş yeri olan oto yıkama dükkanında yapılan aramada ise gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisine gizlenmiş hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şüpheli Şaban S., hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 2521 SKM suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

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