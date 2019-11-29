Billur Kalkavan'dan olay sözler: Dizilerde öpüşmek yasak seks yapmıyoruz

Son zamanlarda yaptığı enterasan çıkışlarla adından söz ettiren Billur Kalkavan, duayen gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand'a verdiği röportajda ses getirecek açıklamalara imza attı.

Billur Kalkavan, usta gazeteci Mehmet Ali Birand oğlu Umur Birand'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kafa Tutanlar programına konuk olurken şu ifadeleri kullandı; "Dizileri 180 sayfa olmasından dolayı yapmıyorum. Çünkü evine dönemiyorsun, ben köle değilim ki. Bence oyuncuların köleleştirilmemesi lazım" dedi.