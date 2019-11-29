Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a NATO tepkisi

Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları bu hastalıklı anlayışın örneklerinden biridir. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' diyor. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol et.

NATO için Fransa ne anlam ifade ediyoruz bilemeyiz ama Türkiye bu kurumun en önemli üyesidir. Türkiye olmasa, dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağından kimsenin şüphesi olmasın.