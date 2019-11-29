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Artvin'de heyelan anı kameraya böyle yansıdı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyünde yaşanan heyelanda kopan dev kayalar baraj göletine düşerken, o anlar köy muhtarı tarafından görüntülendi.

Sebzeciler köyünde yamaçtan kopan dev kayalar Yusufeli Barajı göletine düştü. Baraj inşaatı kapsamında yapılan viyadükte çalışan işçilerin heyelan anında çalışmıyor olması büyük bir facianın önüne geçti. Heyelan anı köy muhtarı Yaşar Çoruh tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Muhtar Çoruh, herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığını ifade ederek, köyde büyük korku yaşadıklarını söyledi.

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