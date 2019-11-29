POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması "Bu şehre ihanettir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un şehre ihanet olduğunu ve İstanbul için böyle bir gereksinim olmadığını ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve eski Trabzonsporlu futbolcu Özkan Sümer'in kendisini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu şehre ihanettir"
'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili soru üzerine Başkan İmamoğlu, "Kanal İstanbul bu şehre 100 kere ihanettir. Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak; bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız." ifadelerini kullandı.

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