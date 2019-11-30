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Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman sorulunca...

Bebek'te bir mekanda görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisiyle kıyaslanan Can Yaman hakkındaki soruları cevaplamadı.

Ekranların en çok aranan yüzleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Yaman geçen günlerde Madrid’teydi. Can Yaman’ın havaalanında yoğun ilgi görmesi şaşkınlık yaratmış, “Kendisi parayla havaalanına insan getirmiş” yorumlarına yol açmıştı. Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ’un benzer bir karşılama yaşamaması ile ilgili soruya, “Kıvanç abinin dizileri İspanya’ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa o da öyle olurdu, satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten” şeklinde cevap vermişti.

Bebek’te bir mekanda görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ’a Can Yaman sorulunca, “Benimle ilgili bir sorunuz var mı? Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmıyorum” diyerek yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Muhabirler, Can Yaman gelmeden kendisinin mekanı terk etmesini, “Mekanın sahibi geldi diyebilir miyiz” şeklinde hatırlattı. Tatlıtuğ ise soru karşısında gülümseyerek, “Estağfurullah beyler yapmayın, konuşmuyorum” dedi.

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