Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı

2 hafta önce ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Melahat isimli genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eş Ramazan B. birçok kez aldatıldığı gerçeği ile yüzleşti. Dünkü canlı yayında açıklanan ikinci DNA testi sonucuna göre ise Melahat'in sevgilisinden olduğunu iddia ettiği çocuğu da başkasından çıktı.

İkinci çocuğa yapılan DNA sonucunu öğrenen Ramazan B. ilk çocuğu için de 6 yıllık eşinden DNA testi istedi.Açıklanan sonuca göre Melahat B.'nin iki çocuğunun babasının Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı. 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat ile tek celsede boşandı.