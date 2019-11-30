GÜNCEL

Barış Yarkadaş'ın iddiası olay olmuştu Çatalca'da ne oldu? Mobese görüntüleri çıktı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın Çatalca'da Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındığı iddiası doğru çıkmadı. AK Parti standına gelen bir kadının teşkilat mensubu kadına sözlü ve fiziki tacizleri mobese kameralarına yansıdı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 63 yaşındaki Dürdane Ö.'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını iddia ederek algı operasyonu yapmaya çalıştı..

Çatalca AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Nokta çalışmaları sırasında Nurşen Yavuz'a hakaret edip saldırdığı öne sürülen Dürdane Ö. gözaltına alındı.

Dürdane Ö.   "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay güvenlik kameralarına da yansırken Nurşen Yavuz yaşadıklarını anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi
Van'da oto pazarında silahlı kavga: 7 yaralı
Barış Yarkadaş'ın iddiası olay olmuştu Çatalca'da ne oldu? Mobese görüntüleri çıktı
Bakan Hulusi Akar'dan NATO'ya hem tepki hem çağrı! Türkiye'yi yalnız bıraktı
Kılıçdaroğlu Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti! Birbirlerine alkışladılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler
Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!
Esenler Otogarı’nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman sorulunca...
Atiye dizisi konusu nedir Atiye hangi kanalda yayınlanacak?
Rektör Suat Cebeci yazar Ebubekir Sifil'i böyle kovdu
KYK burs ödemeleri ne zaman ilk ödeme hangi ayda?