Barış Yarkadaş'ın iddiası olay olmuştu Çatalca'da ne oldu? Mobese görüntüleri çıktı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 63 yaşındaki Dürdane Ö.'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını iddia ederek algı operasyonu yapmaya çalıştı..

Çatalca AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Nokta çalışmaları sırasında Nurşen Yavuz'a hakaret edip saldırdığı öne sürülen Dürdane Ö. gözaltına alındı.

Dürdane Ö. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay güvenlik kameralarına da yansırken Nurşen Yavuz yaşadıklarını anlattı.