SPOR

Aykut Kocaman: “Konyaspor’a zarar verme lüksümüz yok”

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok" dedi.

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-1 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, bazen işlerinin beklendiği gibi gitmeyeceğini ve Konyaspor’a zarar verme gibi bir lükslerinin olmadığını ifade etti.
Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor’u evinde 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, “Maç öncesinde her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Süreçte, sıkıntılı dönemler oldu. Bu dönem derin bir sıkıntı olarak gözüküyor. İki takımda da kazanan kimse o sıkıntıyı bir nebze düşürecekti. Sezonun bütüne yayılan görüntü bugün çok net bir şekilde ortaya çıktı. Kırılgan bir yapı, kolay pozisyonlar verme. Kritik anlar oldu, çarpan toplarla golü buldular. Bizi maçta tutan ise rakibin hatasıyla bulduğumuz gol oldu. Rizespor'un oyun yapısı gereği hızlı oyuncuları ve hızlı atakları vardı. Şut ve orta pozisyonlarımız güzel gözükse de zayıftı. Sorunlarını öteleyen Rizespor oldu. Onları kutluyorum. Biz istiyorduk ama güçlü davranış biçimini sahada gösteremedik. Sorunlarımızın biraz daha derinlendiğini söyleyebiliriz. Esas zorluk bizim kendi durumumuz. En büyük rakibimiz kendimiz. Konyaspor taraftarı bize büyük destek sevgi ve aynı zamanda kredi verdi. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor’a zarar verme lüksümüz yok. Bazen işler beklenmediği gibi gitmeyebilir. Gördüğüm derin krizlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Bir değerlendirme yapmakta fayda var" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda silahlar patladı
Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek
Haşhaşın faydaları neler en kuvvetli doğal ağrı kesici olduğunu biliyor muydunuz?
Meral Akşener'i üzecek Ali Babacan iddiası
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
MSB: İnsanlık düşmanı PKK'nın saldırı girişimi önlendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa’da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama
60 saniyede bugün (30 Kasım 2019)
Aslı Enver ateş püskürdü Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının nedeni gösterilmişti
Rusya’da bir helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti
Isparta'da sokak köpeğinin kediyi emzirdiği anlar kamerada
Tuğba Ekinci'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı!
Tarihi gün! TANAP hattı 6 liderle açıldı
Atiye dizisi konusu nedir Atiye hangi kanalda yayınlanacak?