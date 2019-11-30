POLİTİKA

Süleyman Soylu 'yemin olsun getireceğiz' deyip söz verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne getirilen barış ve huzurun Ortadoğu’ya da Türkiye’nin getireceğine yemin ederek söz verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Abuzer Yıldırım Ek Hizmet Binası açılışına katıldı. 

Soylu, yaptığı açıklamalarda şunlara değindi: Buradan bütün Dünyaya söz veriyorum özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya. Dünya'da Ortadoğu'yu karıştırmak isteyenlere buradan söylüyoruz. Nasıl Güneydoğu'ya huzuru getirdiysek Allah'a sözümüz ve yeminimizdir. Oradaki mağdur insanlara sözümüz ve yeminimizdir. Oradaki sünnisine, alevisine, Müslümanına, Hiristiyanına sözümüzdür. Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir. Bunu Türkiye milleti ile birlikte, dimdik durarak, bir ve beraber olarak gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu gün Türkiye tesadüfi ve gelişi güzel yönetilen bir ülke değildir. Bir strateji dahilinde, politikalar ve eylem planları ile yönetilmektedir. Sadece genel ülke politikası değil, ulusal bazdaki adımlarımız da böyledir.

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