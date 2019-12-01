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Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı

KONYA’nın Ereğli ilçesinde, Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarlarını taşıyan yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ereğli ilçesi yakınları Adana karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Konya istikametine seyir halinde olan Adanaspor ile Bursaspor arasında oynanan maçtan dönen Bursaspor taraftarlarını taşıyan H.Ö. idaresindeki 16 JR 403 plakalı yolcu otobüsü, Ereğli Şeker Fabrikası yakınındaki kavşakta Ş.Y. yönetimindeki 70 HE 953 plakalı tır ile hafif şekilde çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otobüsün yedek şoförü ve yolcularla birlikte toplam 19 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsteki diğer taraftarlar ise Ereğli Şeker Fabrikası misafirhanesine götürüldü.

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