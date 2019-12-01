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Şişli'de lüks otomobile kurşun yağdı

ŞİŞLİ'de seyir halindeki lüks cip ve otomobilin yanına yaklaşan başka bir araçtan ateş açıldı. Otomobil ve cipe çok sayıda kurşun isabet ederken olayda bir kişi ağır yaralandı.

Şişli'de seyir halindeki cip ve otomobile, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan cip ve otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olayda bir kişi ağır yaralandı. 

Olay, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy istikametinde saat 05:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir eğlence mekanından iki otomobille çıkan kişilerin üzerine Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeyken yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı. 

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