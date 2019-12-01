YEREL

Kocaeli'nde feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nda hafifi ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Necat S. idaresindeki 41 VR 746 plakalı hafif ticari araç, yağmur sebebi ile yolun sağ şeridinde yavaşlayan Mustafa Türkay yönetimindeki 16 K 8894 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kullanılmaz hale gelen kazada hafifi ticari araç içerisinde bulunan 6 kişi sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak kurtarılan Fırat Süzen (20) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavileri sürerken Süzen’in cenazesi morga kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu aynı karede
Rıdvan Dilmen Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Kalbi temizmiş
James Harden 60 sayı attı Houston farka koştu
Bakan Cahit Turhan açıkladı! Ulaşımda engeller kalkıyor
CHP güneş panellerinden elektrik üretecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Roberto Mancini: “Türkiye’nin çok kaliteli bir kadrosu var”
Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı
2020 hac kura sonuçları ne zaman çekilecek Diyanet
Şişli'de lüks otomobile kurşun yağdı
Kalk Gidelim 89. bölüm fragmanı
Asgari ücrete ne kadar zam 2020 kaç para olacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. bölüm fragmanı
Ara karneler ne zaman alınacak 15 tatil tarihi geri sayım