Milyonerde yarışmacı ailesini reddedince Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği yanıt TT oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu bir yarışmacının ailesi ile görüşmediğini, kan bağı dışında bir bağı bulunmadığını söylemesi üzerine şoka uğradı. Yakışıklı oyuncunun yarışmacıya verdiği yanıt herkesten beğeni topladı.

Yarışmaya bir avukat yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının ailesine “benim rızamı almadınız davası” açacağını dile getirdiği anlar herkeste şaşkınlık yaratttı.

Yarışmacı konuşmasında Hindistan’da da benzer şekilde bir davanın kazanıldığını ve benzeri bir film yapıldığını söyledi. Bu konuyla alakalı “farkındalık” yaratmak istediğini belirten yarışmacıya program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “biz yine de annelerimizin kıymetini bilelim” diyerek manidar bir cevap verdi.