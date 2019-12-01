Rıdvan Dilmen'den penaltı kararı yorumu: Geçen hafta izinli miydi

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı nefesleri kesti. VAR'ın damga vurduğu pozisyonlar sonrası zorlu mücadele 2-2 sona erdi. İki kez yenik duruma düşen Fenerbahçe 1 puanı Serdar Aziz ve Rodrigues ile kurtardı. Sarı-lacivertlilerde Gustavo ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

Mücadelenin ikinci yarısı ilginç anlara sahne oldu. VAR incelemesi sonrası Göztepe penaltı kazandı. Fenerbahçe'de Altay penaltıyı kurtardı. Fenerbahçe dönen topta Rodrigues ile golü attı. Ancak VAR incelemesi sonrası kaleci Altay önde olduğu için gol iptal edildi ve penaltı tekrarlandı. Göztepe'de topun başına bir kez daha geçen Alpaslan bu sefer golünü attı.

NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında penaltı kararını yorumlayan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Penaltı tekrar kararı doğru. Geçen hafta Fenerbahçe'ye verilmeyen ihlal kararı bugün döndü haklı sebeplerden dolayı Göztepe maçında doğru karar verildi. Fenerbahçe taraftarının bu golü nasıl iptal etti dememesi lazım.

Fırat Aydınus'u tebrik ediyorum. Geçen hafta penaltıda Farnolle'un öne çıktığını ve tekrar edilmesi gerektiğini söyledim. VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'ydu. Zekeriya ağabey, Mustafa Öğretmenoğlu o gün izinli miydi, bilmiyor muydu kuralı? O zaman 'Herkese 'VAR' var da bize yok mu?' derler. Fenerbahçe kazandıktan sonra o maçtaki hakemler 6 hafta görev alamamış. İstatistik bu. Bu hafta Abdülkadir Bitigen de biliyor ki haftaya görev alamayacak.''