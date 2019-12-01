Rıdvan Dilmen Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Kalbi temizmiş
Rıdvan Dilmen, EURO 2020 grup kuralarının çekiminden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma ile Bakü kurasına düşeriz" dediğini açıkladı.
Galler-İsviçre maçları Azerbaycan'da
Türkiye, İtalya maçının ardından Galler ve İsviçre müsabakalarını Azerbaycan'da oynayacak.
A Milli Takım'ın rakiplerini değerlendiren NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, yayına çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu belirtti.
"Cumhurbaşkanı'nın kalbi temizmiş"
Dilmen, Erdoğan'ın TANAP açılışında Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma-Bakü grubuna düşeriz" dediğini açıklarken şu ifadeleri kullandı;
"Kalbi temizmiş. Onun istişaresini yaptık şimdi. İki maçta Bakü'de. Bizim ülkemizin istediği şekilde oldu aslında. Bakü'de bir 10 gün kalıyoruz." diye konuştu.