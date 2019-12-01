SPOR

Rıdvan Dilmen Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Kalbi temizmiş

Rıdvan Dilmen, EURO 2020 grup kuralarının çekiminden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma ile Bakü kurasına düşeriz" dediğini açıkladı.

Galler-İsviçre maçları Azerbaycan'da

Türkiye, İtalya maçının ardından Galler ve İsviçre müsabakalarını Azerbaycan'da oynayacak.

A Milli Takım'ın rakiplerini değerlendiren NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, yayına çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı'nın kalbi temizmiş"

Dilmen, Erdoğan'ın TANAP açılışında Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma-Bakü grubuna düşeriz" dediğini açıklarken şu ifadeleri kullandı;

"Kalbi temizmiş. Onun istişaresini yaptık şimdi. İki maçta Bakü'de. Bizim ülkemizin istediği şekilde oldu aslında. Bakü'de bir 10 gün kalıyoruz." diye konuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu aynı karede
Rıdvan Dilmen Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Kalbi temizmiş
James Harden 60 sayı attı Houston farka koştu
Bakan Cahit Turhan açıkladı! Ulaşımda engeller kalkıyor
CHP güneş panellerinden elektrik üretecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
Milyonerde yarışmacı ailesini reddedince Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği yanıt TT oldu
2020 hac kura sonuçları ne zaman çekilecek Diyanet
Rıdvan Dilmen'den penaltı kararı yorumu: Geçen hafta izinli miydi
Kocaeli'nde feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
Asgari ücrete ne kadar zam 2020 kaç para olacak?
Roberto Mancini: “Türkiye’nin çok kaliteli bir kadrosu var”
Ara karneler ne zaman alınacak 15 tatil tarihi geri sayım