HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan'dan Adil Öksüz yazısı! Sinirlerimiz fena halde bozuluyor

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz açıklamasında bulunmuştu. Bugün Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Adil Öksüz'ü yakalanmasıyla ilgili "Sayın yetkililerimiz, lütfen şu Adil Öksüz denilen adamı kıskıvrak yakalamamışsanız kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayın, sinirlerimiz fena halde bozuluyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programında "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

'Sinirlerimizi hoplatan Adil Öksüz acıklamaları' başlıklı bugünkü yazısında konuya değinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Adil Öksüz’ü yakalamadan yaptığınız her türlü Adil Öksüz açıklamasını işittiğimizde aklımıza sadece ve sadece bu adamın 15 Temmuz günü ele geçirildiği halde yağ gibi kayıp gitmesi geliyor" ifadelerini kullandı. 

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Sayın yetkililerimiz!

Sizlerden çok rica ediyorum, hatta istirham ediyorum.

Lütfen şu Adil Öksüz denilen adamı kıskıvrak yakalamamışsanız...

Yani...

'Şu anda elimizde! Yakaladık! Kodese tıktık! Hesap vermeye başladı!' falan diyecek durumda değilseniz.

Adil Öksüz hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayın.

Çünkü Adil Öksüz’ü yakalamadan yaptığınız her türlü Adil Öksüz açıklamasını işittiğimizde...

Aklımıza sadece ve sadece bu adamın 15 Temmuz günü ele geçirildiği halde yağ gibi kayıp gitmesi geliyor.

Ve sinirlerimiz fena halde bozuluyor."

SON DAKİKA HABERLERİ
Cem Uzan Abdullatif Şener ve Ali Babacan'ı suçladı! Şener'in cevabı gecikmedi
İtalyanları Türkiye korkusu sardı! En çok çekindikleri iki isme bakın
Bakıcısından FETÖ'cü Adil Öksüz'le ilgili bomba ifşalar
Rıdvan Dilmen: Muslera keşke Fenerbahçe'de olsa
Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra yolcusu! İşte taviz verilmeyecek konular
ÖNCEKİ HABERLER
Tavuk suyu çorbasının faydaları
Necati Şaşmaz'dan Nagehan Şaşmaz'a belgeli tarihli evlilik yanıtı
Ali Babacan'ın sözleri Ahmet Davutoğlu'nu üzdü
ABD'de bir istifa daha! Twitter'dan duyurdu
Refahiye'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara
Emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama robotu
Yorumlar