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Max Kruse'den karavana rekoru

Fenerbahçe'de 1.5 aylık sakatlığın ardından Göztepe maçıyla sahalara dönen Max Kruse ligde karavana rekoru kırdı.

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalırken sakatlığını atlatan ve uzun süre sonra İzmir'de forma giyen Max Kruse, saç baş yoldurttu.

26 şutta sıfır çekti
Alman yıldız, geride kalan 13 haftada 8 maçta forma giydi, toplam 26 şut attı ama hiç gol atamadı. Bu alanda ligin rekorunu kıran Kruse, Gözepe karşılaşmasının ilk yarısında da durum 0-0 devam ederken karşı karşıya pozisyonda çok önemli bir fırsatı harcamıştı.

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