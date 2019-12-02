Max Kruse'den karavana rekoru

Fenerbahçe'de 1.5 aylık sakatlığın ardından Göztepe maçıyla sahalara dönen Max Kruse ligde karavana rekoru kırdı.

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalırken sakatlığını atlatan ve uzun süre sonra İzmir'de forma giyen Max Kruse, saç baş yoldurttu.

26 şutta sıfır çekti

Alman yıldız, geride kalan 13 haftada 8 maçta forma giydi, toplam 26 şut attı ama hiç gol atamadı. Bu alanda ligin rekorunu kıran Kruse, Gözepe karşılaşmasının ilk yarısında da durum 0-0 devam ederken karşı karşıya pozisyonda çok önemli bir fırsatı harcamıştı.