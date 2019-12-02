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Beşiktaş'tan Caner Erkin'e 2 yıllık sözleşme

Beşiktaş yönetimi, Caner Erkin ile devre arasında masaya oturup milli futbolcuyla 2 yıllık mukavele imzalayacak.

Beşiktaş'ın bu sezon özellikle hücumdaki performansıyla ön plana çıkan futbolcularından Caner Erkin'in mukavelesi Haziran'da sona erecek. Teknik heyet ise takıma katkısından son derece memnun olduğu 31 yaşındaki futbolcuyla devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Yeni sözleşme önerisi
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; bunun üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, tecrübeli sol bekle devre arasında masaya oturup, yeni sözleşme önerisinde bulunma kararı aldı.

Detaylar belli oldu
2017'den bu yana siyah-beyazlı formayı giyen oyuncunun da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediği ifade edilirken, kendisine yapılacak teklifin detayları belli oldu. 

2 yıllık sözleşme
Ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kısmayı planlayan yönetim, 1 milyon 750 bin Euro maaş alan Caner Erkin'e 2 yıllık sözleşme ve 1 milyon 250 bin Euro maaş teklif edecek. Anlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak.

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