Merve Özbey kaç yaşında nişanlısı Kenan Koçak kimdir?

Sesi ile kısa sürede büyük üne kavuşan şarkıcı Merve Özbey bir yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Kenan Koçak ile nişanlandı. 31 yaşında olan Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak ise merak konusu. Peki sık sık aşk pozları paylaşan Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor?

Sevilen şarkıcı Merve Özbey yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Kenan Koçak ile nişan yüzüklerini taktı. Aile arasında yapılan nişan töreninin ardından şarkıcı nişanlısı ile pozlarını instagram paylaştı. Peki 31 yaşında olan Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor soruları ise merak konusu oldu.

Nişanlısı ile sık sık aşk pozlarını paylaşan Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak hakkında pek bir bilgi yok. Kenan Koçak'ın iş adamı olduğu söylentiler arasında.

Sosyal medyadan sıklıkla aşkını dile getiren Merve Özbey nişan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Paylaştığı fotoğraf ile nişanlısını etiketleyen ünlü yıldız, "Biz hazırız sizi bekliyoruz" yazdı.

Merve Özbey'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü ismin nişan töreni aile arasında gerçekleşti.

Merve Özbey kimdir: Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Erzurum'ludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı.2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı.2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu.Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.