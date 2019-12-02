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İstanbul'da büyük operasyon! Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran 85 zanlı aranıyor

İSTANBUL merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900’den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çeşitli nedenlerle bankalardan kredi çekemeyen çok sayıda emekliyi, komisyon karşılığında ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

5 milyon lira haksız kazanç elde edildi

"Örgütlü suç kapsamında tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bankacılık kanuna muhalefet suçlarından" işlem gören şebeke üyelerinin, 900’den fazla emekliyi benzer yöntemle dolandırdığı ve aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda zanlının yakalandı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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