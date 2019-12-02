Büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisinden güzel haber!

TÜİK'ten gelen son dakika büyüme rakamlarına göre, Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 0.9 büyüdü.

Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 0.9 oranında büyüdü. İlk çeyrekte yüzde 2.6, ikinci çeyrekte yüzde 1.5 oranında ekonomi daralma yaşamıştı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tarımda ve sanayide katma değer arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörünün yüzde 1,6 artarken, inşaat sektörünün yüzde 7,8 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0,6 artış gösterdi.

1. ve 2. çeyrek büyüme rakamlarında revizyon

TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek büyüme rakamlarında da revizyona gitti.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 1,1 büyüyeceği yönünde olmuştu. 2019 yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 0,4 olarak tahmin edilmişti.