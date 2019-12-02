Arda'nın Mutfağı bu haftaki tarifler

Arda'nın Mutfağı 30 Kasım cumartesi günkü tariflerini sizler için derledik. Arda'nın Mutfağı bu haftaki tarifleri arasında çıtır humus topları, muzlu rulo pasta ve peynirli sucuklu çörek tarifleri var.

Arda'nın Mutfağı bu haftaki programın tariflerini sizler için derledik. Arda Türkmen'in Kanal D'de yayınlanan Arda'nın Mutfağı programının 30 Kasım cumartesi günü yayınlanan bölümünde çıtır humus topları, muzlu rulo pasta ve peynirli sucuklu çörek tarifini sizler için hazırladık. İlk tarifimiz çıtır humus topları. Çıtır humus topları için gerekli malzemeler listesinde bakın neler var!

Humus için malzemeler: 2 su bardağı nohut, 5 yemek kaşığı tahin, 2 diş sarımsak, 1 adet limonun suyu, 3 – 4 yemek kaşığı su, dörtte bir su bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kimyon, tuz, karabiber

Bulamak için malzemeler: Un, yumurta, panko-kalın ekmek kırıntısı.

Servis etmek için malmezeler: 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, rendelenmiş 1 limon kabuğu

Hazırlanışı: Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlayıp kabuklarını soyduğunuz nohutlar, tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon, tuz ve karabiberi mutfak robotu ya da blender yardımıyla krema kıvamını alana kadar karıştırın. Hazırladığınız humustan küçük toplar yapın. Derin bir tencerede yağ kızdırın. Ardından küçük humus toplarını sırasıyla un, yumurta ve pankoya bulayın. Kızdırdığınız yağda kızartın.

Not: Eğer elinizde panko yoksa galeta unu da kullanabilirsiniz.

Yanında servis etmek için;

Süzme yoğurdu bir karıştırma kabına alın. Ardından içerisine limonun kabuğu rendeleyin ve karıştırın. Çıtır humus toplarınızı yoğurtlu sosa bandırarak yemenizi kesinlikle tavsiye ederiz.

Peynirli sucuklu çörek tarifi

Arda'nın Mutfağı'nın son bölümündeki tariflerden bir diğeri de kıyır kıyır bir lezzet olan peynirli sucuklu çörekti. Peynirli sucuklu çörek için gerekli malzemeler arasında 125 gr. tereyağı – erimiş, 1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 adet yumurtanın akı, 1 paket kabartma tozu, 5 su bardağı un gerekli.

İçi için; 1 baton dil peyniri, 1 parmak sucuk, taze kekik.

Üzeri için; kalın deniz tuzu.

Yapılışı: Tüm sıvıları bir karıştırma kabına koyun ve iyice karıştırın.

Ardından un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta eleyin. Sıvı karışıma ekleyip, tüm malzemeler iyice karışıncaya kadar yoğurun. Hamurunuz hazır olunca ceviz büyüklüğünde hamuru elinize alın ve ince uzun olacak şekilde elinizde yuvarlayın. Ardından didiklenmiş dil peyniri, küçük küp doğranmış sucuklar ve taze kekik yapraklarını üzerine yerleştirin ve aynı şekilde açılmış bir diğer hamuru üzerine kapatıp kendi etrafına döndürerek bir topçuk haline getirin. Hazırladığınız hamuru muffin kalıbınıza yerleştirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.

Muzlu rolo pasta tarifi

Arda'nın Mutfağı'nda bu haftaki tatlı tarifi muzlu rulo pastaydı. Muzlu rulo pastanın pandispanyası için gerekli malzemeler listesi şöyle:

6 adet yumurta, 170 gr. toz şeker, 2 yemek kaşığı kaynar su, 115 gr. un – 1 su bardağı, 50 gr. kakao, yarım su bardağı, 1 tutam tuz

Katlamak için malzemeler; Pudra şekeri

İçi için malzemeler, 8 – 10 tepeleme yemek kaşığı çikolatalı fındık kreması

2 adet muz

Üzeri için malzemeler, 200 gr. krema, 1 su bardağı bitter çikolata, pudra şekeri.

Yapılışı: Yumurtaların sarıları ve aklarını ayırın. Sarılarını toz şekerin yarısıyla (1 su bardağından 2 parmak eksik) bir mikser yardımıyla çırpın.

Rengi açılıp uzayan bir kıvama gelince, mikser çalışırken, içerisine kaynar suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından yumurta sarılı karışımın içerisine un ve kakaoyu eleyerek ekleyin ve bir spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru kapatarak karıştırın.

Yumurta beyazlarını çırpmaya başlayın. İçerisine bir tutam tuz ekleyin.

Hafif köpürünce içerisine kalan toz şekeri (1 su bardağından 2 parmak eksik) ekleyerek çırpmaya devam edin. Yumurta beyazlarınız iyice beyaz rengine dönünce ve ters çevirdiğinizde akmayacak kıvama gelince mikseri kapatabilirsiniz. Kabartmış olduğunuz yumurta beyazlarını spatulayla yavaş yavaş kakaolu harcın içerisine dışardan içeriye doğru karıştırın.

Fırın tepsinize fırın kağıdı koyun ve pandispanya harcınızı fırın tepsinizin içerisine yayın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin.

Pandispanyanın fırından çıkmasına yakın tezgahınıza fırın kağıdı serip üzerine elekle pudra şekeri serpin. Pandispanya fırından çıkınca ters çevirerek pudra şekeri serpilmiş kağıdın üzerine yerleştirin. Üstte kalan fırın kağıdını dikkatlice sıyırın ve pandispanyayı kırmadan dikkatli bir şekilde rulo yapıp kenara alın. Muzların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Çikolatalı fındık kremanızı büyük bir karıştırma kabına alıp karıştırın.

Ganaj için;

Kremanızı bir sos tenceresinin içerisine ekleyin ve ısıtın.

Isıttığınız kremayı ocaktan alın ve içerisine çikolataları ekleyerek karıştırarak eritin. Çikolatalarınız eridikten sonra akışkan bir kıvam elde edeceksiniz. Hafif soğuması için hazırladığınız ganajı ayrı bir karıştırma kabına alın.

Birleştirmek için;

Rulo yaptığınız pandispanyanız soğuyunca içerisine çikolatalı fındık kremasını sürün ve yayın. Dilimlediğiniz muzları da yerleştirin ve tekrar sarın. Kenarlarındaki fazlalıkları kesin. Hazırladığınız ganajı pastaların üzerlerine gezdirin ve servis edin. Dilerseniz; üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.