Beşiktaş aradığı golcüyü buldu: Sporar

Beşiktaş, Slovan Bratislava’nın forveti Andraz Sporar’ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Transfer döneminde hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava’nın forveti Andraz Sporar’ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'a 2 gol atmıştı

Slovakya’da oynanan maçta Beşiktaş’a iki gol atan Sporar, bu sezon 22 maçta 18 gol kaydederek birçok takımın da listesine girdi. 2018 yılında Basel’den Slovan Bratislava’ya transfer olan 25 yaşındaki Sloven oyuncu attığı goller kadar takımına yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor.

Avcı'dan olumlu rapor

Abdullah Avcı’nın da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan maçlarda Sporar’ı çok beğendiği ve yönetime transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi. Ancak başarılı futbolcunun sözleşmesinin haziran 2023’te bitecek olmasını fırsat bilen Slovan Bratislava’nın yöneticileri transferi zora sokacak gibi.

Üç isim daha var

Sporar’ın bonservis bedeli için 3,5 milyon avro isteniyor. Siyah-beyazlı idareciler de hem bu rakamı aşağı çekmek, hem de golcü transferine sponsor bulmak için görüşmelere devam ediyor. Sporar’ın yanı sıra Beşiktaş’ın listesinde üç isim daha bulunuyor.

Aboubakar gündemde

West Ham’da oynayan Albian Ajeti ve Victoria Plzen’in forveti Michael Krmencik’le ilgilenen Kartal, eski golcüsü Aboubakar için de nabız yoklamaya devam ediyor. Porto forması giyen Kamerunlu oyuncunun da dönüş için hevesli olduğu biliniyor. Ekonomik açıdan çok zor bir dönemden geçen Ahmet Nur Çebi yönetimi ise transferde maliyeti en uygun olan ismi kadrosuna katacak.