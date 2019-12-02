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Dev sanayi şirketi Akgermanlar konkordato ilan etti!

İzmir'in önde gelen sanayici ailelerinden olarak bilinen Akgermanlar konkordato ilan etti. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ailenin başvurusunu değerlendirmesinin ardından, Bülent Akgerman, Levent Akgerman ve Öner Akgerman ile AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık ve More Su Ürünleri'ne 3 ay geçici mühlet verilmesi kararlaştırıldı.

İzmir'in tanınmış ailelerinden sanayi sektörünün önde gelen firmalarından Akgermanlar dört şirketi için mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, dört şirket ile Akgerman ailesinden üç kişiye geçici mühlet verdi.

İzmir’in en eski sanayici aileleri arasında yer alan Akgerman Ailesi sanayiciliğe Bedri Akgerman’ın, Çimentaş Çimento Fabrikası’nı kurmasıyla atıldı. Çimentaş, Akgerman Ailesi tarafından 2001’de İtalyan, Cementir Holding’e 227 milyon dolara satıldı. 2019 başından itibaren ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Akgerman Grubu’nun konkordato ile sonuçlanan süreci başlamış oldu. Konkordato davasının duruşması 2020 Şubat’ında olacak.

İşte kararın yayımlandığı o ilan:

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