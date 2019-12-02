Motorlu taşıt sahipleri dikkat! Egzoz gazı ölçümü yaptırmayanlar otomatik saptanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Egzoz Gazı Emisyon Denetim Sistemi ile artık egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araçların trafikte otomatik saptayabilecek. Uygulama 1 Ocak itibariyle tüm Türkiye'de olacak. Bununla birlikte egzoz gazı emisyonu yaptırmayan sürücülere kesilecek trafik cezası da artırıldı!

Eğer aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümü süresi gelmiş ve yaptırmamışsanız yılın sonuna kadar yaptırmak zorundasınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince yönetmelikle belirlenmiş olan trafiğe kayıtlı araçların egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor. Yaptırmadığınız taktirde önemli cezalara maruz kalabilirsiniz.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin araçtan yaklaşık 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor. Bu araçlardan otomobiller (ticari hariç) ilk 3 yaştan sonra iki yılda bir periyodik ölçüme tabi olduğu için her yıl yaklaşık 11 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması gerekiyor. Geçen yıl 8 milyon 545 bin aracın egzoz gazı emisyon ölçümü yapılırken, yaklaşık 1 milyon 400 bin araç sahibi ölçüm yaptırmadı.

2020 yılında ölçüm yaptırmayanlar otomatik saptanacak!

Bakanlık, insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kış şartlarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ile etkisini daha da artıran motorlu taşıt kaynaklı kirliliği önlemek ve vatandaşların artacak cezayla karşı karşıya kalmaması için harekete geçti. Bu kapsamda otomatik plaka tanıma sistemi olan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Sistemi (EGEDES), 1 Ocak 2020 itibarıyla Ankara’da, 6 ay içerisinde de Türkiye genelinde hayata geçecek.

Söz konusu sistemle denetimler daha da artırılacak. Plaka tanıma sistemiyle, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan araçlar trafikte otomatik olarak saptanacak ve cezai işlem uygulanacak.

Ölçüm yaptırmayana sms ile bilgilendirme

Kısa süre içinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 555 bin 556 araç sahibine Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden uyarı mesajı gönderildi. Kanun kapsamında egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1546 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 93 lira idari para cezası uygulanıyor.

Bakanlık, bu yıl motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, uyarılara rağmen ölçüm yaptırmayan ve gürültü kirliliğine sebep olan 3 bin 678 araç sahibine toplam 10 milyon 483 bin lira idari para cezası uyguladı.

Yeni yıl ile cezalar artıyor!

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine uygulanacak idari para cezası da 1 Ocak 2020’den itibaren artacak. Yılbaşından itibaren ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira ceza uygulanacak.

Ayrıca manipülasyona sebebiyet verdiği tespit edilen cihazlar, sistem üzerinden kapatılarak ölçüm yapmalarına izin verilmeyecek.