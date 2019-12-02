Hanife Gürdal kaç yaşında nereli mini elbise krizi büyüdü

İzdivaç programı ile ünlenen Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımları ile konuşulmaya devam ediyor. Başörtüsü çıkaran, daha sonra mini etek giyen Hanife'ye tepkiler yağmıştı. Peki aradığı aşkı bulan Hanife Gürdal'ın sevgilisi Kemal Ayvaz kimdir, ne iş yapıyor?

Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal yine yaptıkları ile konuşulmaya devam ediyor. Önce saçını açan sonra bikini giyen Hanife'ye takipçileri sık sık tepki gösterse de Hanife paylaşımlarına devam ediyor. Aradığım aşkı buldum diyen Hanife Gürdal'ın yaklaşık bir yıldır hayatında fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz var. Peki Kemal Ayvaz kimdir, ne iş yapıyor aslen nereli?

İzdivaç programı sonrası, TV8'deki bir dizide yer almaya hazırlanırken dizisi yayından kaldırılan Hanife işsiz kalmış ve İzmir'de bir benzin istasyonunda pompacılık yapmaya başlamıştı.

Pompacılık işinden de aradığını bulamayan Hanife radikal bir kararla başörtüsü çıkardığını açıklamış büyük tepki almıştı. En büyük tepkiyi hayranlarından alan Hanife'nin yeni halini eleştirenlerin yanısıra beğenenler de oldu.

Yaklaşık 2 yıldır yeni haliyle poz veren Hanide gün geçtikçe açılmaya devam etti. Önce mini elbise sonra bikini giyen Hanife gelen kötü yorumlara karşılık olarak 'Daha g.tümü açacağım şeklinde talihsiz bir açıklama yapmıştı.

Son olarak Hanife'nin paylaştığı bu fotograf olay oldu. Mini elbisesi ile rüzgarlı bir havada salıncağa binen Hanife yine takipçileri tarafından tefe kondu ve bu pozuna yüzlerce yorum yağdı.

KEMAL AYVAZ İLE AŞK POZU: Hanife Gürdal, erkek arkadaşı ile aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sevgilisi Kemal Ayvaz ile birlikte tatil yapan Hanife Gürdal, paylaştığı fotoğraflara “Aşkım” notunu da düşerek, sevgilisini takipçilerine tanıttı. Mardin’de tatil yapan çift, instagram hesaplarından birlikte çekildikleri pozları paylaşıyor. Tiyatrocu olduğu öğrenilen Kemal Ayvaz’ın daha genç göründüğünü yazan sosyal medya kullanıcıları, Hanife Gürdal’ın Kemal Ayvaz’ın annesi gibi durduğunu kaydetti. Kemal Ayvaz’ın kaç yaşında olduğu bilinmiyor, Hanife Gürdal ise 24 yaşında.