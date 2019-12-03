Hanife Gürdal'dan bomba taciz itirafı! Sevgilisi Kemal Ayvaz ile bakın nasıl tanışmış

Israrla taciz etti: "Benzincide bir seneye yakın çalıştım. Rahatsız eden terbiyesizler oldu. Ama orada aile gibi bir ortam olduğu için koruyorlardı. Bizim orada devletin resmi bir kurumunda çalışan ve devlet aracıyla gezen birisi her gün 3-4 kere gelip ısrarla taciz ederdi.''