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Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanı Pekcan, ihracatın kasım ayında 16,2 milyar dolar olduğunu duyurdu. 11 aylık dönemde ihracat yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Pekcan şu ifadeleri kullandı; "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz. Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı. İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü. 

Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir.''

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