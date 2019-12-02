Bakan Berat Albayrak büyüme rakamları ile ilgili açıklamada bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan büyüme rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak "%5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." dedi.

TÜİK bugün Türkiye ekonomisine ilişkin oldukça önemli verileri açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 0.9 oranında büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından TÜİK'in verilerini değerlendiren açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz. 4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." dedi.