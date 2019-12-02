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Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri TT oldu sızdırıldı denilmişti yanıt Deniz Zeyrek'ten geldi

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun birlikte eğlendikleri sofra görüntüleri sosyal medyada TT olurken, olayın aslı kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Kars kazının tanıtımı amacıyla bir restoranda düzenlenen yemeğe katılan İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüntüleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

GÖKÇEK "SIZDIRILDI" DEDİ ŞARAP İÇTİĞİNİ YAZDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Melih Gökçek’in İmamoğlu'nun görüntülerini eleştirerek yaptığı paylaşımda “Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun şarap içtiği bu şatafatlı sofrayı niçin sosyal medyaya sızdırdı” ifadelerini kullandı.

DENİZ ZEYREK'TEN GÖKÇEK'E YANIT

Yemekte bulunan aynı zamanda Karslı olan gazetecilerden Deniz Zeyrek ise Gökçek’e yanıt verdi.

KAZ SEZONU AÇILIŞ YEMEĞİ

“Sevgili Başkan, yemeği 1 grup Kars/Ardahanlı organize ettik” diyen Zeyrek şu yanıtı verdi:

'SU İÇTİLER'

“Her yıl kaz sezonu açılışında yapıyoruz. Geçen yıllarda Sayın Binali Yıldırım ve Ahmet Arslan’ın katılımıyla Ankara’da da yapmıştık. Kazlar Kars’tan bizim köyden geldi. Not: C. Kaftancıoğlu ve E. İmamoğlu su içtiler.

Amacımız Kars’ın ve muhteşem kazın tanıtımıdır. Twitlerinizle yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Lütfederseniz, Ankara’da sizinle de buluşup kaz yemek isteriz.”

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