Venus Z40 satışa çıktı çıta yükseldi

Vestel Venus Z serisinde çıtayı yükseltti. Üst segmentin en yeni üyesi Venus Z40, yeni trend açılır pop-up selfie kamerası ve sınırsız tam Amoled ekranıyla dikkat çekiyor.

Vestel’in üst segment akıllı telefon serisi Z’nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı. Kullanıcıya maksimum performans düzeyi vadeden Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla dikkat çekiyor.

Z40, tüketicilerin akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri kamera konusunda hem arka hem de ön kamerası ile beklentileri karşılayacak. Akıllı telefon kullanıcılarının son dönemdeki favorisi olan portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de öne çıkıyor.

Venus Z40 ayrıca 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranıyla telefonu büyütme derdi olmadan sınırsız ekran keyfi sunuyor. NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle Z40, günlük hayatı kolaylaştırıyor.