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İYİ Parti'de istifa depremi! Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım görevi bıraktı

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Naci Yıldırım, yaptığı açıklamada, bir yıldır sürdürdüğü  il başkanlığı görevinden ayrıldığını söyledi.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ile il yönetimi olarak  sorunlar yaşadıklarını bu nedenle istifa kararı aldığını belirten Yıldırım,  "İstifamın ardından Kadın Kolları Başkanımız, Disiplin Kurulu Başkanı ile asil ve  yedek olmak üzere 35 yönetim kurulu üyesi istifalarını verdi. Başkanlık  görevinden ve görevlerimizden istifa ettik. Partiden istifa etmedik. Bunu  özellikle belirtmek isterim." dedi.

Merkezden henüz atama yok

Yıldırım, parti yönetiminin henüz il başkanlığına bir atama  yapmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Yıldırım'ın istifası konusunun 21 Kasım'da yönetim kurulu  toplantısında görüşüldüğü, 29 Kasım Cuma günü istifa kararı alındığı, istifa  dilekçesinin 30 Kasım'da gönderildiği öğrenildi.

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